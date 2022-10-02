حالتان حرجتان.. 16 إصابة في حادث سور "مدرسة المعتمدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

كشف مصدر طبي عن الحصيلة الأولية لمصابي حادث انهيار سور بمدرسة المعتمدية بكرداسة.

وقال المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي، اليوم الأحد، أن حصيلة الأولية لحادث انهيار سور بمدرية المعتمدية 16 طالبة بينهن حالتين حرجتين .

وأضح المصدر أن الإصابات تنوعت بين كسور وكدمات.

وقالت "إيمان . إ" شاهدة عيان، إن المدرسة تعمل بنظام فترتين "صباحًا للبنات ومساءً للأولاد"، مضيفة أن الحادث وقع وقت خروج البنات للفسحة "طوب سور السلم وقع عليهم".

وأضافت "إيمان" في تصريحات لمصراوي، أن أولياء الأمور نشروا صورًا لسقوط السور على جروب خاص بهم، موضحة أنها رأت فتاة دخلت في حالة إغماء بالإضافة لآخريات نقلتهن الإسعاف للمستشفى.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا حول المدرسة عقب الإبلاغ عن الحادث.