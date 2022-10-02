شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع تطوير محور 26 يوليو.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، إن مشروع تطوير محور 26 يوليو، يتم بطول 33 كم، تبدأ من تقاطع طريق الإسكندرية الصحراوي، حتى كورنيش النيل بالعجوزة.

وأوضح شيحة، أن المشروع يتم تنفيذه عبر 4 قطاعات: الأول يبدأ من تقاطعه مع اسكندرية الصحراوي حتى الطريق الدائري، بطول 11.3 كم، ليصبح 6 حارات مرورية في الاتجاه الشمالي بعرض 25 متراً، و 8 حارات مرورية في الاتجاه الجنوبي، بعرض 32 متراً، ويشهد تنفيذ 23 كوبري، والقطاع الثاني من محور البراجيل حتى شارع أحمد عرابي، مروراً بمحور 26 يوليو وعزبة البراجيل والطريق الدائري، بإجمالي 13 كم، ليصبح 6 حارات مرورية، يتم تنفيذ كوبري بطول 4 كم، وطريق سطحي بطول 4.3 كم، بالإضافة إلى رامبات بإجمالي أطوال 4.7 كم.

وأضاف مسئول الهيئة الهندسية، أن القطاع الثالث يشمل تطوير شارع أحمد عرابي بالمهندسين، بطول 3 كم، ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه، والقطاع الرابع يشهد تطوير وتوسعة كوبري 15 مايو وميدان سفنكس، ويتكون من 5.7 كم، ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه، تضم توسعة كوبري 15 مايو بطول 3 كم، وتنفيذ طرق سطحية بطول 2.7 كم.

مشروع تطوير محور 26 يوليو

تفاصيل مشروع تطوير محور 26 يوليو:

• يتم بطول 33 كم تبدأ من تقاطع طريق الإسكندرية الصحراوى حتى كورنيش النيل بالعجوزة

• يتم تنفيذه عبر 4 قطاعات:

1 - يبدأ من تقاطع المحور مع إسكندرية الصحراوى حتى الطريق الدائرى بطول 11.3 كم

ليصبح 6 حارات مرورية فى الاتجاه الشمالى بعرض 25 متراً و8 حارات مرورية فى الاتجاه الجنوبى بعرض 32 متراً.

2- من محور البراجيل حتى شارع أحمد عرابى مروراً بمحور 26 يوليو وعزبة البراجيل والطريق الدائرى بإجمالى 13 كم ليصبح 6 حارات مرورية.

3 - تطوير شارع أحمد عرابى بالمهندسين بطول 3 كم ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه.

4 - تطوير وتوسعة كوبرى 15 مايو وميدان سفنكس.

يتكون من 5.7 كم ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه

يشمل توسعة كوبرى 15 مايو بطول 3 كم، وتنفيذ طرق سطحية بطول 2.7 كم.