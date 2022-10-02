شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى إنشاء 12 ألف غرفة عمليات بمركز زراعة الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تم تداوله من منشورات تزعم إنشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء.
الحكومة تنفى إنشاء 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمى لزراعة الأعضاء
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم إنشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم إنشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء، مُوضحةً أن المركز الإقليمي لزراعة الأعضاء والمقرر إنشاؤه داخل المدينة الطبية المستحدثة بمعهد ناصر، سيتضمن 12 غرفة عمليات فقط و300 سرير داخلي، بالإضافة إلى 52 سرير رعاية فائقة، و56 سرير رعاية متوسطة، كما سيحتوي المركز على 10 ماكينات غسيل كلوي، ومعمل متكامل، و12 عيادة خارجية، ومركز تأهيل وقسم للطوارئ، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل شبكة قومية مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين وفقاً للمعايير العالمية.
معهد الفلك: هزة أرضية على بعد 430 كم شمال مطروح بقوة 5.26 ريختر
سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأحد، هزة أرضية على بعد 430 شمال مرسى مطروح جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط.
تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم، الأحد، بالتعاملات الصباحية، استقرارا بعد هبوط أمس بقيمة 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1118 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار تأثر الذهب بعوامل العرض والطلب في السوق المحلي
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع على أغلب أنحاء الجمهورية، ومازالت مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة لفترات سطوع الشمس خلال النهار.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم ربط تسليم طلاب المدارس الرسمية الكتب بالمصروفات الدراسية، خاصة فى الصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، مشددة على تسليم الطلاب الكتب المدرسية مباشرة.
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ووفد من البنك الدولى برئاسة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، ويضم الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية وإلين أولافسن خبير أول القطاع الخاص وسلمى رسمي استشارى دعم تنمية القطاع الخاص وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية و ممثل لوزارة التعاون الدولى ويأتي اللقاء بالتزامن مع مرور 5 سنوات على إنطلاق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفى إطار الزيارة التي تقوم بها بعثة من خبراء رفيعي المستوى من البنك الدولى لمصر وزيارة محافظات سوهاج وقنا والمنيا .
وجهت بعض المدارس الثانوية تعليمات للطلاب لتحقيق الانضباط فى ثان أيام العام الدراسى الجديد، حيث أكدت المدارس على أنه لن يسمح لأي طالب بدخول المدرسة بالمحمول، كما حذرتهم من ارتداء البناطيل المقطعة مع ضرورة الالتزام بالزي المدرسي وخلع أى اكسسوارات " حظاظات أو سلاسل وتركها فى المنزل قبل التوجه إلى المدرسة، كما طالبتهم بالالتزام بمواعيد الحضور وتقصير الشعر بشكل طبيعي والابتعاد عن أي خروج عن المألوف.