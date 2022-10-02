رغم الأزمة العالمية.. مؤشرات مميزة للسياحة المصرية (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد -

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حركة السياحة في مصر، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

ورصدت بيانات الجهاز بالإنفوجراف ارتفاع أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بالنصف الأول من العام الجاري 2022، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لما يلي:

- بلغ عدد السائحـين الوافـدين من كافة دول العالم 4.9 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 85.4⁒.

- بلغ عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم 8 ملايين سائح عام 2021 مقابل 3.7 مليـون سائح عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 117.5%.

- سجلت أوروبا الشرقية أكثر المناطق إيفاداً للسائحين خلال عام 2021 بنسبة 50.6⁒، يليها الشرق الأوسط بنسبة 18.9⁒ يليها أوروبا الغربية بنسبة 16.4⁒، يليها أفريقيا بنسبة 7.1⁒.