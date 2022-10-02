شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرى" يرحب بدور "فريدريش إيبرت" الألمانية فى تنفيذ المشروعات التنموية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، بالدور الذي تقوم به مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية في تنفيذ المشروعات التنموية في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال سامح شكرى اليوم لـ"مارتن شولتز" رئيس مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر "تويتر": إن وزير الخارجية سامح شكري، استعرض خلال اللقاء، رؤية مصر تجاه العديد من التطورات الإقليمية والدولية".