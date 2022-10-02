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"شكرى" يرحب بدور "فريدريش إيبرت" الألمانية فى تنفيذ المشروعات التنموية بمصر

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القاهرة - سامية سيد - رحب وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، بالدور الذي تقوم به مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية في تنفيذ المشروعات التنموية في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال سامح شكرى اليوم لـ"مارتن شولتز" رئيس مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر "تويتر": إن وزير الخارجية سامح شكري، استعرض خلال اللقاء، رؤية مصر تجاه العديد من التطورات الإقليمية والدولية".

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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