شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة فلسطينية تطعن حارسة أمن إسرائيلية داخل سجن رامون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، طعن حارسة أمن إسرائيلية داخل سجن رامون من قبل فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 23 عامًا أثناء زيارة شقيقة المعتقل داخل السجن.

على جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة مستوطن إسرائيلي، جرّاء إطلاق نار نحو حافلة، ومركبة للمستوطنين قرب حاجز بيت فوريك، شرق مدينة نابلس.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن المستوطن المصاب يبلغ من العمر 40 عاما، وأصيب في ظهره.