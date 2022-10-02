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التموين تطرح 3 فرص استثمارية لإنشاء مصانع لإنتاج زيت الطعام

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القاهرة - سامية سيد - استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقريرا عن طرح 3 فرص استثمارية لإنشاء 3 مجمعات للزيوت بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 321 مليون دولار، وتم اختيار الموقع الأول في مدينة برج العرب على مساحة 137 ألف متر مربع، وتتضمن مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنوياً، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطلاقة 2400 طن سنويا، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنويا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع نحو 165 مليون دولار، كما أن الهيكل التمويلي بنسبة 50% مستثمرين و50% قروض طويلة الأجل والفرصة الثانية في مدينة السادات على مساحة 210 آلاف متر مربع، وتشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنويا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للخط في اليوم 400 طن، بعدد 2 خط، كما أن الطاقة المتاحة في اليوم 800 طن، لافتا إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 48 مليون دولار، وأن المنطقة الثالثة في سوهاج على مساحة 120 ألف متر مربع وبطاقة 240 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 108 ملايين دولار.

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت"، بحضور الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء مجدى الشاطر واللواء علاء ناجى نائبا رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور أحمد أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين وومثلى شركات انتاج زيت الطعام والمستثمرين. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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