شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الكامل لهيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بالنواب فى دور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” التشكيل الكامل لهيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بمجلس النواب لدور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وجاءت كالتالى:
1- اللجنة التشريعية
الرئيس: إبراهيم الهنيدي
الوكيلين: إيهاب الطماوى - يحيى عيسوى
أمين السر: ناصر عثمان
2 - لجنة الدفاع والأمن القومي
الرئيس: أحمد العوضي
الوكيلين: إبراهيم المصري - أحمد يحيى
أمين السر: محمد راضي
3- لجنة حقوق الإنسان
الرئيس: طارق رضوان
الوكيلين: أيمن أبو العلا - محمد عبد العزيز
أمين السر: محمد تيسير مطر
4- لجنة الاتصالات
الرئيس: أحمد بدوي
الوكيلين: أحمد نشأت - مارثا واصف
أمين السر: محمد يسري عبادة
5- لجنة الطاقة والبيئة
الرئيس: حسام عوض الله
الوكيلين: رشا رمضان - محمد الجبلاوي
أمين السر: خالد عبد المولى
6- لجنة الشئون الأفريقية
الرئيس: شريف الجبلى
الوكيلين: محمود سعد - سعداوى راغب ضيف الله
أمين السر: دكتور رشا أبو شقره
7- لجنة الشباب والرياضة
الرئيس: محمود حسين
الوكيلين: سامر التلاوي - حسام غالي
أمين السر: حازم إمام
8- لجنة الزراعة
الرئيس: هشام الحصرى
الوكيلين: صقر عبد الفتاح - حسن عبد القادر
أمين السر: محمد محمود عبد القوي
9- لجنة الإسكان
الرئيس: عماد سعد حمودة
الوكيلين: طارق شكري - أحمد عبد المجيد
أمين السر: أمين مسعود
10- لجنة التضامن الاجتماعى
الرئيس: عبد الهادي القصبي
الوكيلين:أحمد فتحي - رضوى جعفر
أمين السر: حسن المير
11- لجنة الشئون الاقتصادية
الرئيس: محمد سليمان
الوكيلين: نيفين الطاهري - محمد علي عبد الحميد
أمين السر: محمود الصعيدي
12- لجنة الخطة والموازنة
الرئيس: فخري الفقي
الوكيلين: ياسر عمر شيبة - مصطفى سالم
أمين السر: عبد المنعم إمام
13- لجنة الصناعة
الرئيس: معتز محمود
الوكيلين: محمد السلاب - محمد سعد عوض الله
أمين السر: سامي نصر الله
14- لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
الرئيس: محمد كمال مرعي
الوكيلين: هالة أبو السعد - محمد الجارحي
أمين السر: مارسيل سمير
15- لجنة النقل والمواصلات
الرئيس: علاء عابد
الوكيلين: وحيد قرقر - محمود الضبع
أمين السر: محمد السيد عوض
16- لجنة العلاقات الخارجية
الرئيس: كريم درويش
الوكيلين: طارق الخولي - سحر البزار
أمين السر: أميرة صابر
17- لجنة الثقافة والإعلام والآثار
الرئيس: درية شرف الدين
الوكيلين: يوسف الحسيني - نادر مصطفى
أمين السر: هند رشاد
18- لجنة السياحة والطيران المدني
الرئيس: نورا على
الوكيلين: محمد عبد المقصود - أحمد الطيبي
أمين السر: أماني الشعولي
19- لجنة الصحة
الرئيس: دكتور أشرف حاتم
الوكيلين: محمد الوحش - محمد العماري
أمين السر: كريم حلمى
20- الشئون الدينية والأوقاف
الرئيس: علي جمعة
الوكيلين: أسامة العبد - منصف نجيب
أمين السر: محمد أبو هاشم
21- لجنة القوى العاملة
الرئيس: عادل عبدالفضيل
الوكيلين:سولاف درويش - إيهاب منصور
أمين السر: ألفت المزلاوي
22- لجنة الاقتراحات والشكاوى
الرئيس: عاطف ناصر
الوكيلين: محمد حمدي دسوقي - نافع عبد الهادي
أمين السر: هشام حسين
23- لجنة التعليم والبحث العلمى
الرئيس: سامي هاشم
الوكيلين: ماجده بكري - منى عبد العاطي
أمين السر: ياسمين أبو طالب
24 - لجنة الشئون العربية
الرئيس: يسري المغازي
الوكيلين: عباس السادات - أحمد فؤاد أباظة
أمين السر: أحمد مقلد
25 – الإدارة المحلية
الرئيس: أحمد السجيني
الوكيلين: محمد الحسيني - محمد وفيق
أمين السر: عمرو درويش