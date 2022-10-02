شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مشروعا لتحقيق الأمن الغذائى والزراعة المستدامة لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر
وفى هذا التقرير نرصد أهم 11 مشروعا مرتبطا بالأمن الغذائي والزراعة المستدامة:
1-مشروع الصوبات الزراعية لزراعة خمسة آلاف صوبة زراعية على مساحة 20 ألف فدان.
2-تنفيذ مشروعات لاستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة.
3- جارى تنفيذ خريطة تفاعلية لمخاطر تغير المناخ حتى2100.
4-مشروع الاستزراع البحري في المحافظات الساحلية مثل بركة غاليون بمجمع بكفر الشيخ.
5-مشروع حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
6-مشروعات حماية الشواطئ فى منطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل بـ 31.3 مليون دولار.
7- استخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح.
8- مبادرة تحويل المخلفات البلدية لإنتاج الوقود الصلب المشتق (RDF) والسماد العضوى.
9- مشروع تقييم وتطوير استراتيجية للتصدي لآثار ارتفاع منسوب البحر على الحركة البشرية في مصر.
10- مشروع تبني سلالات محسنة من البط والماعز التى تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وتصمد أمام الصدمات المناخية.
11- التحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الرى الحديثة، بمنطقة جنوب مصر بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية.