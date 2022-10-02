شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن تقديم 1.3 مليون خدمة أسنان بمحافظات منظومة التأمين الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم ما يقرب من 1.3 مليون خدمة طبية في تخصص الأسنان تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وأوضح البيان، توفر الهيئة كافة خدمات طب الأسنان بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والبالغ عددهم 117 وحدة ومركزًا لطب الأسرة حتى الآن، إضافة إلى العيادات الخارجية بمستشفيات الهيئة بالمحافظات الثلاث (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية)، مشيرة إلى أنه تم تجهيزها بأحدث التقنيات والتجهيزات التي تواكب آخر المستجدات العالمية، وذلك تيسيرًا على منتفعي المنظومة الجديدة في تلقي الخدمة الطبية بأعلى معايير الجودة، والوصول لأعلى درجات رضاء المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

وقال بيان هيئة الرعاية الصحية، إنه وفقًا للملف الطبي الإلكتروني للمريض، فإنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية لمنتفعي المنظومة الجديدة ومنها خدمات الأسنان، بما يسمح بسهولة معرفة التاريخ المرضي الكامل الخاص بالمنتفع بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة، وذلك من خلال بما يتيح للطبيب معرفة التاريخ المرضي للمنتفع سواء كان من أصحاب الأمراض المزمنة من عدمه، أو يتناول أدوية أيٍ من الأمراض المزمنة، كما يوضح الملف الطبي العمليات التي خضع لها المريض وإذا كان المريض يعاني من حساسية لمادة معينة من عدمه.

وأكدت الهيئة أن خدمات الأسنان متاحة داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات وبأعلى معايير الجودة العالمية، وتخضع لمعايير الجودة ومكافحة العدوى والأمان، ويتم تقييمها بشكل دوري، حيث تقدم وحدات ومراكز طب الأسرة حشو العصب، حشو عادى، تنظيف لثة، كحت جير، خلع الضروس والأسنان العادية والمعقدة، خلع جراحى للجذور، شق اللثة فوق ضرس العقل، إزالة الرواسب الجيرية، علاج التهاب لثة بسيط، حشو عصب لسن لبني، إزالة عصب سن قبل الحشو، حشو عصب الضواحك وبلاتين، حشو أمامى بالصينى، حشو كمبوزت ضوئي أمامى وخلفي، حشو ضرس بسيط ومركب بالمبلغم، تثبيت طربوش ..إلخ.

فيما شملت خدمات الأسنان المقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات العديد من الخدمات ذات المستوى الأعلى كالخلع الجراحي للأسنان والجذور، وخلع ضرس العقل المدفون بالعظم، حشو العصب للضروس الخلفية، جراحات اللثة، إزالة الترسبات الجيرية، وعلاج جيوب اللثة، علاج عصب أسنان الأطفال، وذلك في أقل عدد من الجلسات وبدون ألم، وخاصة مع توافر أجهزة الأشعة ووحدات الأسنان المتطورة وجهاز الحشو الضوئي وجهاز خلط الكبسولات وغيرها من الأجهزة المستحدثة التى تقدم الخدمة الطبية المتميزة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وفقًا لأعلى المعايير العالمية.