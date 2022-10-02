شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروعات لتحقيق الأمن المائى لمصر تقلل آثار التغيرات المناخية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأمن المائى يعد أهم المحاور المرتبطة بقضية التغير المناخى ومنحتهم الدولة المصرية اولوية قصوى خلال السنوات الماضية لتقليل الفاقد من المياه وخفض الهادر منها، وفى هذا الإطار نفذت وزارتى الرى والزراعة 4 مشروعات قومية.

وفى هذا التقرير 4 مشروعات لتحقيق الأمن المائى لمصر تقلل أثار التغيرات المناخية:



1- مشروع معالجة مياه الصرف بمصرف بحر البقر، ويهدف إلى: 1- مشروع معالجة مياه الصرف بمصرف بحر البقر، ويهدف إلى: أ- إيجاد مصادر مياه بديلة.

ب- تقليل الفجوة الموجودة بين المتاح من موارد مائية ا، والاستهلاك المتنامي.

ج- معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي.

د- منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية.

و- تحسين البيئة في شرق الدلتا.



2-المشروع القومي لتبطين الترع لتقليل فاقد المياه: 2-المشروع القومي لتبطين الترع لتقليل فاقد المياه: أ- بهدف خفض ما إجمالي 15 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه التى يتم اهدارها فى الشبكة المائية

ب- يساعد على رفع كفاءة الري في الحقول من 50% إلى 75 % من الري بالغمر في الحقول

ج- يعمل على زيادة إنتاجيه ما لا يقل عن 250 ألف فدان من الأراضي الطينية