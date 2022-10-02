شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه برفع الإشغالات والباعة بمحيط المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العمل منتظم بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها 5660 مدرسة وتستوعب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية .

ووشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدرسة والفصول .

ووجه مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور .

وتفقد اليوم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددا من مدارس العاصمة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022/ 2023 من بينها مدرستى الشهيد رامي الجنجيهي بمدينة نصر، وطه همام الرسمية لغات بصقر قريش بالبساتين .