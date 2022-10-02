شكرا لقرائتكم خبر عن بالبلالين والبونبونى.. إعلام القاهرة تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، حفل استقبال الطلاب الجدد، واستقبلت الكلية الطلاب بتعليق "بلالين" فى ساحة الكلية مع توزيع كارت وبونبونى على الطلاب الجدد بالكلية.

وحرصت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة على استقبال الطلاب حيث تم تنظيم محاضرة لعميدة الكلية داخل 3 مدرجات بالكلية لإلقاء محاضرة تعريفية الطلاب.

ورحبت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالطلاب الجدد، وقدمت التنمية بمناسبة انطلاق العام الدراسى الجديد.

واستعرضت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة نظام الدراسة بالكلية، والأنشطة الطلابية سواء الثقافية أو الرياضية أو الفنية بالكلية، مؤكدة على أهمية اشتراك الطلاب فى الأنشطة كونها تساهم فى بناء الطالب.



البلالين



جانب من الطلاب