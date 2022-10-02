أخبار مصر

وزير التموين يشيد بتجربة التوسع فى زراعة بنجر السكر وزيادة الإنتاج المحلى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/31
  • 2/31
  • 3/31
  • 4/31
  • 5/31
  • 6/31
  • 7/31
  • 8/31
  • 9/31
  • 10/31
  • 11/31
  • 12/31
  • 13/31
  • 14/31
  • 15/31
  • 16/31
  • 17/31
  • 18/31
  • 19/31
  • 20/31
  • 21/31
  • 22/31
  • 23/31
  • 24/31
  • 25/31
  • 26/31
  • 27/31
  • 28/31
  • 29/31
  • 30/31
  • 31/31

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يشيد بتجربة التوسع فى زراعة بنجر السكر وزيادة الإنتاج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشركة الدلتا للسكر، إحدى شركات الوزارة بالتوسع  فى التعاقدات مع المزارعين لزراعة بنجر السكر لزيادة معدلات الإنتاج المحلى قائلا: "شركة الدلتا للسكر نموذج فى التوسع فى التعاقدات لزارعة بنجر السكر فى محافظة كفر الشيخ"، مطالبا أيضا بتعميم هذه التجربة فى التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لزيادة معدلات إنتاج زيت الطعام. 

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات  الغذائية تحت عنوان "الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت" بحضور الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء مجدى الشاطر واللواء علاء ناجى نائبا رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور أحمد أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين وومثلى شركات إنتاج زيت الطعام والمستثمرين. 

ونجحت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية من تطوير وتحديث خطوط الإنتاج بمصنع الشركة ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألفا إلى 21 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا، وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر. 

 

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة  السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، وشهد مصنع شركة الدلتا للسكر عمليات تطوير وتحديث لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة التشغيل وزياده معدلات الانتاج، ونجحت وزارة التموين بقيادة الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين فى تطوير منظومة صناعة السكر وتم تحقيق اكتفاء ذاتى 90% من سلعة السكر لأول مرة .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح اعمال التطوير لشركة الدلتا للسكر احدى  شركات الوزارة، واطلع الوزير على أعمال موازين البنجر وآليات المراقبة بالكاميرات وشاشات العرض مع الربط الالكترونى و العمل بالباركود خلال استلام محصول البنجر من المزارعين لضمان الشفافية فى الأوزان ومنعا لأى تلاعب واشاد الوزير بمنظومة التطوير.

 

 

khaled-kamel-6911
 

 

khaled-kamel-6917
 

 

khaled-kamel-6918
 

 

khaled-kamel-6919
 

 

khaled-kamel-6927
 

 

khaled-kamel-6930
 

 

khaled-kamel-6931
 

 

khaled-kamel-6932
 

 

khaled-kamel-6936
 

 

khaled-kamel-6938
 

 

khaled-kamel-6940
 

 

khaled-kamel-6941
 

 

khaled-kamel-6942
 

 

khaled-kamel-6949
 

 

khaled-kamel-6950
 

 

khaled-kamel-6955
 

 

khaled-kamel-6958
 

 

khaled-kamel-6963
 

 

khaled-kamel-6967
 

 

khaled-kamel-6982
 

 

khaled-kamel-6996
 

 

khaled-kamel-7002
 

 

khaled-kamel-7008
 

 

khaled-kamel-7011
 

 

khaled-kamel-7017
 

 

khaled-kamel-7025
 

 

khaled-kamel-7028
 

 

khaled-kamel-7033
 

 

khaled-kamel-7044
 

 

khaled-kamel-7053
 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا