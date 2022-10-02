شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: جارٍ الانتهاء من اللمسات النهائية لربط الدائرى بـ"الإسكندرية الزراعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، أنه جارى الانتهاء من اللمسات النهائية لجميع الحلول المستجدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين على الطريق الدائرى، ومن بينها تقاطع الطريق الدائرى مع طريق مصر الإسكندرية الزراعى، وذلك ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى.

وينشر الخليج 365، أعمال ربط الطريق الدائرى بطريق مصر اسكندرية الزراعى، حيث تمت إعادة إنشاء المطالع والمنازل الخاصة بالطريقين، وجارى الآن الانتهاء من توصيل نزلة الزراعى "نزلة قليوب" بالطريق الدائرى.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى التي تم الانتهاء منها بلغ طولها 76 كم من إجمالي 110 كم هي طول الطريق الدائري، وتشمل تلك المرحلة المسافة من المريوطية / المنيب / الأوتوستراد / القاهرة الجديدة / السلام / مسطرد / اسكندرية الزراعي و المسافة من تقاطع المنصورية / طريق الفيوم / تقاطع طريق الواحات.