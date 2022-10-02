شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق وتعاون بين القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمى فى التدريب المهنى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر السيد السنجابي اجتماعا تنسيقيا مع "مانج جونيجا " نائب الرئيس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى " WFP "، وذلك بمبنى الإرشاد الزراعى بمدينة الأقصر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي.

ونقل مدير المديرية تقدير وشكر وزير القوى العاملة حسن شحاتة على التعاون المثمر بين الوزارة والبرنامج المتمثل فى محافظة الأقصر بمركز التدريب المهنى بالطود، مشيراً إلى أن التعاون أسفر عن تخريج عدد كبير من المتدربين خلال العام التدريبى المنصرم تحت إشراف وتنفيذ مديرية القوى العاملة بالأقصر على مهن الطاقة الشمسية، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والخياطة والتفصيل.

وأكد " السنجابي" حرص الدولة على تحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة من خلال الألـ17 هدفا للتنمية المستدامة بتوفير الحياة الكريمة لكافة الشعب المصرى وتوفير فرص عمل لائقة وإعادة التاهيل المهنى والإرشاد والتوجيه المهنى للشباب الباحث عن فرصة عمل للالتحاق بسوق العمل من خلال تدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل، منوهاً إلى أن مركز التدريب المهني "بالطود" التابع لمديرية القوى العاملة بالاقصر متوفر به التدريب على تلك المهن لأبناء المحافظة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم وتغيير نظراتهم لرسم مستقبلهم وإعطائهم دورات تدريبىة من خلال التدريب في مجال ريادة الأعمال وحث المتدربين على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ومتابعة الشباب المتدربين بعد انتهاء العملية التدريببة .

من جانبه، أعرب نائب الرئيس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمي عن ثقته فى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية المستدامة من خلال مبادرة "حياة كريمة" التى يعمل من خلالها البرنامج فى عدة محافظات فى كافة القطاعات والوزارات المختلفة بتوفير الدعم اللازم لصغار المزارعين والمهنيين، واستعرض عمل البرنامج فى أكثر من 100 دولة على مستوى العالم وتقديم الدعم اللازم للشباب الباحث عن فرصة عمل أملا فى جنى ثمار التعاون المشترك بين البرنامج والدولة المصرية .

وحضر اللقاء من جانب المديرية نجوى محمد مدير إدارة التشغيل بالمديرية،و زينب مصطفى مدير مكتب مدير المديرية، وطه عبده العلاقات العامة بالمديرية ومن جانب برنامج الأغذية: أمانى عبد الأحد مدير البرامج ببرنامج الأغذية العالمى، وإبراهيم مسئول ببرنامج الاغذية العالمى، وريمون اسحق منسق المشروع بمحافظة الأقصر.



اللقاء