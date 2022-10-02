شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء توقع عقدا بـ107 ملايين جنيه لتدعيم الشبكة بالإسكندرية وغرب الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا بالأمر المباشر مع شركة السويدى إليكتريك للمنتجات الكهربائية، وذلك لتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لـ 9 محولات جهد 66/11ك.ف، سعة 40م.ف.أ (حزمة ب) التابعة لمناطق كهرباء (الإسكندرية وغرب الدلتا - مصر العليا - الدلتا) بموازنة العام المالى (2022-2023).

وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان لها اليوم، أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 107 ملايين جنيه مصرى، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على اعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات وخطوط وكابلات الجهد العالى بمناطق الكهرباء المختلفة، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (5) شهور لكل مسار تبدأ من تاريخ توقيع عقد الأمر المباشر.

وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال تتم في اطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السياسية للمشروعات التنموية ومتطلباتها من توفير التغذية الكهربية ومجابهة زيادة الاحمال وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم وتوطين الصناعة المحلية ، واستمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية.