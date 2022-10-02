شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء توقع عقدا بـ107 ملايين جنيه لتدعيم الشبكة بالإسكندرية وغرب الدلتا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا بالأمر المباشر مع شركة السويدى إليكتريك للمنتجات الكهربائية، وذلك لتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لـ 9 محولات جهد 66/11ك.ف، سعة 40م.ف.أ (حزمة ب) التابعة لمناطق كهرباء (الإسكندرية وغرب الدلتا - مصر العليا - الدلتا) بموازنة العام المالى (2022-2023).
وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال تتم في اطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السياسية للمشروعات التنموية ومتطلباتها من توفير التغذية الكهربية ومجابهة زيادة الاحمال وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم وتوطين الصناعة المحلية ، واستمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية.