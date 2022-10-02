أخبار مصر

التموين: نسعى لاكتفاء ذاتى من زيت الطعام 50%

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/31
  • 2/31
  • 3/31
  • 4/31
  • 5/31
  • 6/31
  • 7/31
  • 8/31
  • 9/31
  • 10/31
  • 11/31
  • 12/31
  • 13/31
  • 14/31
  • 15/31
  • 16/31
  • 17/31
  • 18/31
  • 19/31
  • 20/31
  • 21/31
  • 22/31
  • 23/31
  • 24/31
  • 25/31
  • 26/31
  • 27/31
  • 28/31
  • 29/31
  • 30/31
  • 31/31

شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: نسعى لاكتفاء ذاتى من زيت الطعام 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أحمد حسنين العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة بصدد إنشاء مجمعين لاستخلاص وتعبئة الزيوت فى مدينتى برج القاهرة والسادات بهدف توطين صناعة الزيوت من المحاصيل الزيتية فى مصر من خلال التعامل بين وزراتى  التموين والزراعة. 

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت" بحضور اللواء احمد حسنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء مجدى الشاطر واللواء علاء ناجى نائبا رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور احمد ابو اليزيد عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس شركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين وومثلى شركات انتاج زيت الطعام والمستثمرين.

وأكد "حسنين"، أن الدولة تسعي إلى تحقيق اكتفاء ذاتى من زيوت الطعام يصل إلى 50%، حيث إن الشركة القابضة تمثل أكبر شبكة توزيع على مستوى الجمهورية وتم الاستعانة لبيوت الخيرة لتطوير صناعات السكر والاغذية المحفوظة والزيوت، وقد تم اختيار مواقع المجمعات الصناعية بعناية لتكون أقرب للمحاور الرئيسية لتسهيل النقل والتخزين، لافتا إلى أن توجه الدولة للاستثمار ترى إنشاء شركة استثمار بالتعاون بين القابضة  الغذائية مع القطاع الخاص تصل فيها نسبة الشركة القابضة الغذائية تتراوح ما بين 25_30% والقطاع الخاص تصل نسبة مشاركته إلى 70% .

khaled-kamel-6911
 

 

khaled-kamel-6917
 

 

khaled-kamel-6918
 

 

khaled-kamel-6919
 

 

khaled-kamel-6927
 

 

khaled-kamel-6930
 

 

khaled-kamel-6931
 

 

khaled-kamel-6932
 

 

khaled-kamel-6936
 

 

khaled-kamel-6938
 

 

khaled-kamel-6940
 

 

khaled-kamel-6941
 

 

khaled-kamel-6942
 

 

khaled-kamel-6949
 

 

khaled-kamel-6950
 

 

khaled-kamel-6955
 

 

khaled-kamel-6958
 

 

khaled-kamel-6963
 

 

khaled-kamel-6967
 

 

khaled-kamel-6982
 

 

khaled-kamel-6996
 

 

khaled-kamel-7002
 

 

khaled-kamel-7008
 

 

khaled-kamel-7011
 

 

khaled-kamel-7017
 

 

khaled-kamel-7025
 

 

khaled-kamel-7028
 

 

khaled-kamel-7033
 

 

khaled-kamel-7044
 

 

khaled-kamel-7053
 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا