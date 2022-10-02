شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى بوروندى يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ أواصر العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية بوروندي، رئيس مجلس الشيوخ البوروندي حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية البوروندية، في إطار حرص الدولتين على توطيد أواصر علاقاتهما الثنائية على مختلف الأصعدة.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ البوروندي عن تقديره الكامل لمصر ومكانتها على الساحتين الدولية والإفريقية، مشيداً في هذا السياق بالدور الفاعل والنشط لمجلسي النواب والشيوخ المصريين وجهودهما الملموسة في المحافل البرلمانية الدولية دفاعاً عن المصالح الإفريقية في مختلف المجالات، مؤكداً على تقدير مجلس الشيوخ البوروندي للمشاركة المصرية في الاجتماع التشاوري الذي عقدته رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي مؤخراً.

واستعرض السفير المصري خلال اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما تناول السفير العطوي الجهود المصرية المكثفة لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الشيوخ البوروندي على أهمية انعقاد هذا المحفل الدولي الكبير في مصر، منوهاً إلى ثقة بلاده الكاملة في القدرات والإمكانيات المصرية المؤهلة لخروج هذا المؤتمر الهام بالشكل اللائق والمشرف للقارة الإفريقية بأكملها.