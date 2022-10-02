شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا أرميا: ليس لدينا سوى عالم واحد نعيش فيه الله وسيحاسبنا الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافى القبطى، إن مؤتمر جامعة الأزهر المنعقد اليوم حول قضية المناخ: "نحن ليس لدينا سوى عالم واحد نعيش فيه، وسيحاسبنا الله عليه ".

وأوضح الأنبا أرميا خلال فعاليات مؤتمر جامعة الأزهر المنعقد حاليا بمركز المؤتمرات، بحضور بعض السفراء الأفارقة والمهتمين بالتغيرات المناخية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى ، أن سبب أزمة التغيرات المناخية، هى الاستخدام للوقود الأحفورى وكثير من الأنشطة المضرة بالبيئة، مما سيؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، مؤكدا أن أفريقيا هى من أوائل الدول التى ستتضرر من جراء الأمر، وهو ما قد ينجم عنه مجاعات كثيرة، وخاصة مع ارتفاع خط البحر، كما سيؤدى التأثر بالتغيرات المناخية إلى فيضانات كثيرة ، وهذا سيؤثر على صحة الإنسان وتأثير مباشر على تدهور التنوع البيولوجي وهو ما سيؤدى إلى انهيار العالم.

واستشهد الأنبا أرميا بالآية القرآنية التى تحث على مسئولية الإنسان فى الحفاظ على الإرض، "إنى جاعل فى الأرض خليفة"، وهى الأمانة التى تركها الله فى يد الإنسان، مشددا على أهمية دور رجال الدين فى تحفيز الشعب وتوعيته وتغيير الأفكار لتصحيح سلوكياته فى التعامل مع البيئة، قائلا: "سيحاسبنا الله على ما نملكه من معلومات ومعرفة للناس حتى نستطيع أن نصمد معا لتجاوز هذه الأزمة على العالم، فليس لرجال الدين تأثير روحى فقط وانما نحمل مسئولية للناس والله سيحاسبنا على ما نمتلك ".

وأشاد الأنبا أرميا بدور مصر فى استضافة أحد وأهم المؤتمرات وما تشهده مصر من تقدم ملحوظ فى جهودها للحفاظ على البيئة ، ووضع إستراتيجية مصر 2030.

جدير بالذكر، أن المنتدى الخامس لجامعة الأزهر، ينعقد قبل 34 يوما من استضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ ، حيث يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.