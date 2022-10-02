شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول انتظام الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتور عادل مبارك القائم بعمل رئيس جامعة المنوفية الأهلية حول انتظام الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية.

وأكد الدكتور عادل مبارك على انتظام سير العمل بالجامعة، موجهاً التهنئة للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً.

واطمأن الدكتور مبارك على انتظام السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى أعمال المحاضرات، وتوزيع الطلاب على المدرجات والمعامل، منذ اليوم الأول لبدء العام الدراسى الجديد 2022/2023، مطالباً منسقى البرامج بضرورة تقديم تقرير يومى حول انتظام سير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور عادل مبارك على أنه تم رفع المقررات إلكترونياً على المنصة الإلكترونية، معلناً أن المقررات متاحة للطلاب مجانًا هذا العام بمناسبة افتتاح الجامعة الأهلية.

وأشار التقرير إلى تفقد القائم بعمل رئيس جامعة المنوفية الأهلية المدرجات والمعامل، كما عقد لقاءاً مفتوحاً مع طلاب الفرقة الأولى الملتحقين ببرنامجى كلية الهندسة، وكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية الأهلية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عادل مبارك نشأة جامعة المنوفية الأهلية، والتجهيزات العلمية والمعملية بالجامعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة عدد الجامعات الأهلية في منظومة التعليم العالي، والتركيز على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل، سواء داخل مصر أو خارجها، مضيفاً أنه تم وضع خطة البرامج الدراسية بجامعة المنوفية الأهلية لتواكب هذه المتطلبات.

وخلال اللقاء، أجاب القائم بعمل رئيس الجامعة على أسئلة واستفسارات الطلاب حول سير العملية التعليمية، وأكد د. مبارك أنه جار دراسة توفير وسائل مواصلات بالتواصل مع المحافظة، وكذا توفير أماكن تسكين للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، مؤكداً على توفير سبل التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ لتقديم كافة سبل الدعم المطلوبة لهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن جامعة المنوفية الأهلية تقع على مساحة 18 فدانًا، وتصل تكلفة إنشاءاتها وتجهيزاتها إلى قرابة ٣ مليارات جنيه، ومصممة على أحدث مستوى معمارى، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم مبنى رئيسًا، به المكاتب الرئيسية، وقاعات للاحتفالات والمؤتمرات، ومسرح، وقاعة مجلس الجامعة، وجميع القاعات مجهزة بأحدث التقنيات الفنية والصوتية، بالإضافة إلى عدد من المنشآت مجهزة بأحدث الأجهزة، وتشمل (مبنى العلوم الطبية، مبنى العلوم الهندسية، مبنى العلوم الإنسانية، مبنى المعامل)، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية وكافتيريا.