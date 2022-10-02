انخفاض 8 درجات.. تفاصيل طقس أسبوع التغيرات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى يوم السبت المقبل، حيث يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة.

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان الأرصاد، تشهد درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا حتى مطلع الأسبوع المقبل بمعدل درجة يوما تلو الآخر، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى، اليوم الأحد، على القاهرة والوجه البحري اليوم الأحد 35 درجة مئوية، والمحسوسة 37 درجة، بينما تسجل يوم الجمعة المقبل 30 درجة، فيما تسجل يوم السبت 29 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الأحد، على جنوب سيناء 37 درجة والمحسوسة 40، فيما تسجل يوم الجمعة 33 درجة والمحسوسة 36 درجة، يومي السبت 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

كما تسجل درجة الحرارة العظمى، اليوم الأحد، على جنوب الصعيد 41 درجة مئوية، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى يوم الجمعة 37 درجة، فيما تسجل يوم السبت 35 درجة مئوية.

وبحسب البيان، يشهد الطقس، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى بينما تتراوح من 3 لـ 4 درجات ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل الحرارة ليلا.​