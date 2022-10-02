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قضايا الدولة تهنئ القوات المسلحة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وجيش مصر العظيم بمناسبة الذكرى ٤٩ لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة.

وجاء في بيان الهيئة "ندعو المولى عز وجل أن يحفظ مصر الغالية وجيشها الباسل من كل سوء وتظل راية الوطن عالية خفاقة في كل وقت وحين في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرَّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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