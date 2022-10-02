انهيار السور في الفسحة.. ماذا حدث في حادث مدرسة المعتمدية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تصوير- رمضان يونس:

في أول يوم دراسي، انهار جزئيًا سلم مدرسة المعتمدية الابتدائية بمركز كرداسة، اليوم الأحد.

وقالت إيمان . إ" شاهدة عيان تواجدت أمام المدرسة إنها تعمل بنظام فترتين "صباحا للبنات ومساء للأولاد"، مضيفة أن الحادث وقع وقت خروج البنات للفسحة "طوب سور السلم وقع عليهم".

وأضاف في تصريحات لمصراوي أن أولياء الأمور نشروا صورًا لسقوط السور على جروب خاص بهم، وإنها رأت أثناء تواجدها خروج طالبة في حالة إغماء بالإضافة لأخريات نقلتهم الإسعاف للمستشفى.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا حول المدرسة عقب الإبلاغ عن الحادث.

المعاينة: انهيار جزئي لـ"ترابزين السلم"

تبين بالفحص حدوث انهيار جزئي لسلم المدرسة " ترابزين السلم" خلال تدافع الطالبات أثناء صعودهن إلى فصولهن في أول يوم في العام الدراسي الجديد دون وفيات.

التعليم: إصابة 7 طالبات

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تابع واقعة تدافع عدد من طالبات مدرسة المعتمدية الابتدائية بنات بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة الذي أسفر عن إصابة 7 طالبات وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكلف الوزير مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بمتابعة الأمر وتوفير كافة احتياجات الطلاب المصابين، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين.

وحسب بيان، تبين من المعاينة حدوث تدافع بين الطالبات علي سلم المدرسة مما أدى إلى سقوط جزء من سور السلم على الطلاب.

محافظة الجيزة: نقل الطالبات لمستشفى إمبابة

قالت محافظة الجيزة، إنها تلقت بلاغاً بوقوع جزء من درابزين سلم نتيجة لتدافع الطلاب بمدرسة المعتمدية الإعدادية بكرداسة الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من الطلاب بإصابات طفيفة.

وذكرت في بيان إن سيارات الإسعاف توجهت على الفور وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على حالتهم الصحية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة حالة الطلاب الصحية للاطمئنان عليهم موجها بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم حتى تمام شفائهم.

نقابة المعلمين: لم تجرى صيانة للمدرسة

أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، استطلاع رأي عدد من معلمي مدرسة المعتمدية بنات بكرداسة بعد واقعة صباح اليوم، وسقوط جزء من سلم الدور الأرضي ما أدى لإصابة 7 طالبات ونقلهم للمستشفى، للوقوف على حقيقة وتفاصيل الواقعة.

وأكد الأمين العام لنقابة المعلمين، أن ماجاء من تفاصيل لغرفة عمليات نقابة المعلمين يؤكد أن المدرسة لم تجرى بها أي صيانة للمبنى قبل انطلاق الدراسة، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وهو ما تسبب في سقوط 3 سلالم وجزء من طرابزين السلم بالدور الأرضي خلال تحرك عدد من طالبات المدرسة .

وأوضح على سطوحي رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بكرداسة، أن المدرسة التي حدثت بها الواقعة تعمل فترتين دراسيتين، صباحا مدرسة المعتمدية بنات وبعد الظهر مدرسة الشهيد محمد على عبد المنعم بنين، وهو ما يكشف خطأ كبيرا في عدم صيانة المبنى قبل بدء العام الدراسي، نظرا للكثافة الطلابية الكبيرة التي تستخدم المدرسة على فترتين دراسيتين.

وأوضح رئيس غرفة العمليات الرئيسية، أن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجه اللجنة النقابية بكرداسة للاطمئنان على غرف المعلمين بالمدرسة والتأكد من سلامتها، وتقديم كل الدعم لأسر الطالبات السبع المصابين، حتى خروجهن، والحرص على تقديم معلمى المدرسة كل مافاتهمن من تحصيل دراسي عقب شفائهن والعودة للدراسة.