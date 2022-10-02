شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن انتهاء تطوير كوبرى مسطرد وربطه بطريق إسماعيلية ـ الزراعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الانتهاء أعمال تطوير كوبري مسطرد على الطريق الدائرى بعد تطويره، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، كما تم الانتهاء من توسعة جميع المطالع والمنازل لتصبح 3 حارات بدلاً من حارة واحدة.

وأضاف وزير النقل، أنه تم الانتهاء من المطلع والمنزل المستجدين بتقاطع الدائرى مع طريق الإسماعيلية الزراعى، بواقع 3 حارات مرورية، وذلك لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق، خاصة أنها من طرق الربط الهامة بين الدائرى والطرق الرئيسية.

وأوضح الوزير، أنه جارى العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى، والتى تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الإسكندرية الصحراوى، وكذا قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي / وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.



أعمال البناء فى الكوبرى



جانب من كوبرى مسطرد