شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي أن حقوق المصريين أمانة فى أعناق القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء الذي عليه مسؤولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم.

وقالت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي للهيئات القضائية: «حقوق المصريين أمانة في أعناقكم»، إن الرئيس السيسي أكد خلال اجتماعه أمس بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل - أن الدولة تحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمنهج ثابت، وتسعى دائما إلى تطويره وتحديثه وتعزيز قدراته، ليكون نظاما قضائيا متطورا، يتماشى مع مجريات العصر ومستجداته، وتسيير إجراءاته بالسرعة المطلوبة.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي، شدد على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا، والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها، مؤكدا ضرورة الاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاض عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي.

وأضافت أن وزير العدل المستشار عمر مروان أوضح أن القضاء في عهد الرئيس السيسي، شهد اهتماما وتقديرا وتطويرا غير مسبوق، وأن هناك آمالا تحققت للمنظومة القضائية من أهمها تعيين المرأة، وتكريم المتميزين من رجال القضاء، مشيرا إلى أن هناك آمالا وطموحات مستهدفة، منها استمرار ميكنة جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، والربط الشبكي الإلكتروني للجهات والهيئات القضائية ببعضها.