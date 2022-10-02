شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف طرق الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية وتوفر اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الإرشادات الخاصة بالوقاية من الأنفلونزا الموسمية، مؤكدة أن لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح.

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن إرشادات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية تتضمن :

1- غسيل اليد بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض وبعد السعال والعطس.

2- عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يدك عند السعال أو العطس بل استخدم مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام.

3 - إحرص على تناول لقاح الأنفلونزا.

4- يفضل عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة.