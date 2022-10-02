شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الأحد كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلو جرام.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 8 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 8 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 21 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها .

‏‎- بامية 25‎ جنيها.

- فاصوليا 24 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏‎‏- جوافة 15 جنيه.

- البامية 25 جنيها.