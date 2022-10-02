شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: خطة للتوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لزيادة إنتاج زيت الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع خطة لزيادة المساحة المزروعة فول صويا بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وأنه تم البدء بمساحة 250 ألف فدان، لافتا إلى ضرورة التوجه للزارعة خارج حدود مصر لزيادة معدلات الإنتاج من الفول الصويا وعباد الشمس مع التنوع فى البذور الزيتية، لافتا إلى أنه يتم اختيار الموقع المناسبة للقرب من مناطق الاستهلاك، وتم اختيار موقع برج العرب وكذلك موقع مدينة السادات داخل المجمع الصناعى بالمدينة.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفى لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت عنوان "الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت" بحضور اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء مجدى الشاطر واللواء علاء ناجى نائبا رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور أحمد أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين وومثلى شركات إنتاج زيت الطعام والمستثمرين.