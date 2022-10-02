شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد جمعة فى بيان اليوم، أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة فى عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد، يد تحمى وتحرس، وأخرى تبنى وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التى تحمى وتبني.