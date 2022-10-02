شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر جامعة الأزهر حول التغيرات المناخية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة الأزهر، اليوم الأحد، المنتدى الدولي الخامس حول التغيرات المناخية تحت عنوان "تعديل قدرات المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية"، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر.

وبدأ منذ قليل فعاليات المؤتمر بدعوة جامعة الأزهر، إلى صياغة برامج جديدة في إطار حماية الأمن القومي للمجتمع المدني لمواجهة تغيرات المناخ، وخارطة طريق لتحليل الفجوة المعاصرة بين سياسات المجتمع المدني ومنهجية تحمل عبء مجابهة التغيرات المناخية، وتحديد الرؤية والاستراتيجية لمنهجية عمل ينتج عنها تبني برنامج الحكومة هذا المحور الهام، وإعداد خطة عمل تفصيلة، وتأسيس نظام ذكي قادر على المتابعة والتقييم.

جدير بالذكر، أن المنتدى الخامس لجامعة الأزهر، ينعقد قبل 34 يوما من استضافة مصر للمؤتمر العالمي (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ ، حيث يأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية لأجل المساهمة في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.



جانب من المؤتمر