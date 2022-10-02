شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن 7 أمصال علاجية توفرها بالمجان فى المستشفيات والوحدات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأمصال العلاجية التى تقدمها الوزارة بالمجان للمواطنين بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وقالت وزارة الصحة، إنه يتوفر بالمستشفيات أمصال الالتهاب الكبدى والفيروسى "ب" ومصل الثعبان والعقرب والتيتانوس والحيات والكلب .

وأوضحت الوزارة، أن هذه الأمصال يتم الحصول عليها مجانا حال تعرض الشخص للدغات العقارب والثعابين او العدوى ببعض الأمراض.