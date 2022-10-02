شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الطلاب الكتب المدرسية فى أول يوم بالعام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت المدارس الكتب المدرسية للطلاب فى أول يوم بالعام الدراسى الجديد، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتسليم الطلاب الكتب المدرسية سواء سدد الرسوم الدراسية أم لم يسددها، حرصا على انتظام واستقرار اليوم الدراسى فى جميع المدارس الرسمية، كما وجهت المدارس بالحصول على كميات الكتب المطلوبة من مخازن الإدارات والمديريات التعليمية وعدم تأخر تسليمها للطلاب.

وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما ينتظم العام الدراسى الجديد اليوم الأحد فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية آمنة للطلاب.



تسليم الطلاب



جانب من تسلم الكتب



الطلاب يتسلمون الكتب