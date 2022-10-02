شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى "دراو" ويوجه بسرعة الانتهاء من المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس السبت، مشروع إنشاء مستشفى دراو المركزي الجديد، بمحافظة أسوان، لمتابعة معدلات الإنجاز في أعمال التطوير، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمرحلة الأولى من أعمال التطوير، والتي بلغ معدل الإنجاز بها إلى 87%، مضيفا أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي للمستشفى، والذي يبلغ مساحته 8884 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي، يضم 4 طوابق، بسعة 114 سريرا، تشمل أسرة (العناية المركزة، الإقامة الداخلية، غسيل كلوي، حضانات الأطفال المبتسرين، غرف العمليات الجراحية).

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت، لتحقيق أكبر تغطية صحية للمناطق المجاورة، حيث يعد المستشفى من المنشآت الطبية الهامة التي يتم تطويرها واستحداثها، وفقا لمعايير البناء الذكية والجودة العالمية، التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير استكمل جولته التفقدية بزيارة مستشفى دراو القديم، بسعة 120 سريرا، حيث تفقد الوزير أقسام (الاستقبال والطوارئ، والنساء، والأسنان)، كما تفقد وحدة العناية المركزة، وغرف العمليات، إلى جانب وحدة الغسيل الكلوي، التي وجه برفع كفائتها، وزيادة طاقتها الاستيعابية، لضمان استمرار حصول كل مريض على خدمة لائقة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير اطمئن على الحالة الصحية للمرضى المترددين على المستشفى، للتأكد من حصولهم على أفضل خدمة طبية، كما تأكد من توافر القوى البشرية، بجميع التخصصات الطبية على مدار الـ24 الساعة.

يذكر أن وزير الصحة والسكان، قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، شملت (مستشفى كوم امبو المركزي، مركز تنمية أسرة كوم امبو، وحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي).