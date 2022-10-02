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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بأول أيام الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بالدقي، اليوم الأحد؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية والوقوف على الإلتزام بالإجراءات والضوابط التى تم وضعها لضمان مرور العملية التعليمية بدون معوقات، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من قيادات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
وشملت جولة المحافظ، تفقد ألفصول الدراسية والتواصل مع الطلبة والمدرسين للاطمئنان على سير العملية التعليمية ونسب الحضور والالتزام بالضوابط المدرسية، حيث جاءت الحصة الأولى عن المشاريع القومية وإنجازات الدولة المصرية فى كافة المجالات.
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على انتظام الدراسة، وضرورة متابعة مديرى الإدارات التعليمية والمرور اليومى على المدارس خلال اليوم الدراسي، للتعامل ألفورى مع أى معوقات، والتأكد من توافر كافه عناصر السلامة والأمان للطلاب بالتعأون مع المراكز والأحياء والجهات المعنية.
انتظام الدراسة داخل مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية
انتظام الدراسة
طلاب مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية
محافظ الجيزة يتفقد مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية
محافظ الجيزة يشارك طلاب مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية يومهم الدراسي