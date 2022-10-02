شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول انتظام الدراسة بجامعة المنصورة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمود محمد المليجى القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة الأهلية، حول انتظام الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي الجديد 2023/2022.

وأشار التقرير إلى تفقد الدكتور محمود المليجي لجامعة المنصورة الأهلية، برفقة منسقي البرامج بكليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة؛ بهدف التأكد من سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالجامعة، واستقبال الطلاب الجدد الدارسين بكليات الجامعة المختلفة.

وتناول التقرير تفقد القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة الأهلية لكافة كليات ومنشآت الجامعة، والمدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، كما أجرى القائم بعمل رئيس الجامعة حوارًا لاستطلاع آراء الطلاب حول الدراسة بالجامعة، والتعرف على مقترحاتهم، فضلًا عن لقائه مع عدد من أولياء الأمور للاطمئنان على سير العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والاحتياجات أثناء الدراسة.

وأضاف التقرير تفقد د. محمود المليجي معرض المستلزمات والأدوات المقام بالجامعة لتوفير احتياجات الطلاب داخل معامل جامعة المنصورة الأهلية، مشددًا على ضرورة توافر كافة احتياجات الطلاب وبأسعار مناسبة، مؤكدًا ضرورة الحرص على إجراءات السلامة والصحة المهنية، والاهتمام بمنظومة الأمن والنظافة والالتزام، وانتظام سير العمل بالجامعة.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن جامعة المنصورة الأهلية تقع بمدينة جمصة، وتقام على مساحة 42 فدانا، بتكلفة بلغت نحو 3.3 مليار جنيه، وتقدم الجامعة عددًا من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الأكاديمي الحالي 2023/2022، حيث تقدم كلية الطب البشري برنامج الطب والجراحة العامة، وتقدم كلية طب الفم والأسنان برنامج طب وجراحة الفم والأسنان، وتقدم كلية الهندسة برامج (هندسة الذكاء الاصطناعي، هندسة العمارة المستدامة، هندسة الميكاترونكس، هندسة البناء والتشييد)، وتقدم كلية الصيدلة برنامج pharm D.



جامعة المنصورة الأهلية