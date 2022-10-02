شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تشن حملات تفتيشية.. وتظبط أدوية مخالفة بقيمة 15 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال شهر سبتمبر الماضي؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبرى.

وقامت الحملات بالمرور على أكثر من 10 آلاف مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عددا من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، و26 مكان غير مرخص، بالإضافة إلى تحرير 22 محضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك بعدد من الصيدليات بنطاق 13 محافظة، وقدرت قيمة المضبوطات بحوالي 15 مليون جنيه.

وتمكن مفتشو الهيئة بنطاق محافظة القاهرة، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية، وذلك بناء على المعلومات الواردة إلى الهيئة، حيث تم تقنين الإجراءات، وقامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بمداهمة المكان المذكور وتبين أنه غير مرخص، وتم ضبط كمية من المستلزمات الطبية المصنعة قبل تداولها بالأسواق، كما تم ضبط مخزن غير مرخص لبيع وتوزيع المستلزمات الطبية المهربة، وغير المسجلة بالهيئة، ومجهولة المصدر، وبدون فواتير، وضبط كمية من قساطر القلب التشخيصية، ومضخات ووصلات ثلاثية.

ووفقا لبيان هيئة الدواء تم ضبط مخزنين غير مرخصين بنطاق محافظة القاهرة يتم من خلالهم تداول الأدوية المهربة وغير المسجلة بالهيئة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط شركتين غير مرخصتين لتداول الأجهزة الطبية مجهولة المصدر بدون فواتير، وقيامهم ببيع أجهزة مستعملة مستوردة من الخارج للعيادات والمستشفيات الخاصة بالمخالفة للقانون.

وتمكن مفتشي الهيئة بالبحيرة، بالتنسيق مع ديوان المحافظة والجهات الأمنية، من ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية وضبط صيدلية أخرى تقوم بالاتجار بالعقاقير المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتم تحريز المضبوطات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، ومنشورات الغش التجاري المدعمة بالصور؛ للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي على الشبكة الدولية (www.edaegypt.gov.eg).

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية، وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، وضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية.



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