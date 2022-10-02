التنمية المحلية: برنامج تنمية الصعيد قدم خمات لـ5.5 مليون مواطن بسوهاج وقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية حققت إنجازات عظيمة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، في كافة المجالات التنموية بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن الدولة قهرت الصعوبات والتحديات خلال السنوات الأخيرة وحققت نجاحات كثيرة بفضل فكر ومتابعة رئيس الجمهورية مما ساهم في تحسين مجالات التعليم وتخفيف نسب البطالة والفقر .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم الأحد مع محافظي سوهاج طارق الفقى وقنا أشرف الداودي، ووفد من البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك ويضم الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية، وإلين أولافسن خبير أول القطاع الخاص وسلمى رسمي استشاري دعم تنمية القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثل لوزارة التعاون الدولي.

يأتي اللقاء بالتزامن مع مرور خمس سنوات على انطلاق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفى إطار الزيارة التي تقوم بها بعثة من خبراء رفيعي المستوى من البنك الدولي لمصر وزيارة محافظات سوهاج وقنا والمنيا .

وقال وزير التنمية المحلية إن برنامج تنمية الصعيد ساهم خلال السنوات الخمس الماضية في خدمة أكثر من 5.5 مليون مواطن في محافظتي سوهاج وقنا، وأكثر من 100 ألف من مؤسسات وأصحاب الأعمال وتوفير 396 ألف فرصة عمل وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها، في مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة باستثمارات تقدر حتى الآن بحوالي 16.3 مليار جنيه .

وأوضح أن البرنامج نفذ خلال السنوات الماضية حوالي 4123 مشروعا من بينها قرابة 3600 مشروع تم الانتهاء منها بشكل كامل والباقي يجري الانتهاء منه حالياً، مشيرا إلى نجاح البرنامج في إحياء استثمارات سابقة في قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 7 محطات معالجة بطاقة إجمالية 57 ألف متر مكعب/يوم و20 محطة رفع وتغطية مدينتين بالكامل و14 قرية بخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي في 10 مدن وقرى بإجمالي عدد مستفيدين بلغ مليوني مواطن .

وأكد آمنة أن البرنامج ساهم في تحسين خدمات مياه الشرب من خلال مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في 44 قرية ومدينة، وإنشاء 4 محطات كبرى لمياه الشرب، فضلا عن رصف ما يقرب من 1000 كيلو متر للطرق وتغطية الترع بخلاف 88 مشروعاً للتطوير الحضري ودعم الوحدات المحلية ومئات المشروعات في مجال تحسين البيئة وخدمات الإنارة العامة .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج لعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية في محافظتي سوهاج وقنا من خلال المشروعات الجارية لترفيق 4 مناطق صناعية باستثمارات تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه ومنها 4.2 مليار جنيه قيد التنفيذ، وحوالى 1.9 مليار جنيه قيد الطرق والترسية بخلاف دعم 8 تكتلات اقتصادية بحوالي 500 مليون جنيه واستثمار 33 مليون جنيه في تطوير المراكز التكنولوجية وتحسين وحوكمة الخدمات الموجهة للمواطنين وقطاع الأعمال .

وأكد آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته رئيس لجنة تسيير البرنامج ومع كل الوزارات الشريكة في التنفيذ وعلى رأسها وزارة التعاون الدولي ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة والتجارة .

وقال إن نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على المشروعات الإنشائية ولكن تخطتها لتطبيق ممارسات مطورة في مجال الإدارة المحلية، من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل وإشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية، وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية في مشروعات الإدارة المحلية وحوكمة التعاقدات والمتابعة، وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وخطط التشغيل والصيانة .

وأشار آمنة إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية للحفاظ على النجاحات التي حققها برنامج تنمية الصعيد على أرض محافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة الماضية، موضحا أن البرنامج التدريبي - الذي نظمته الوزارة مؤخراً لنواب محافظي الصعيد بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندي - يأتي في إطار خطة تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج تنمية الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أن جانبا من البرنامج التدريبي كان لنواب المحافظين حول طرق الصيانة للمشروعات التي تم تنفيذها واستمرار عملها بكفاءة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد الإسراع في إجراءات تنفيذ البرنامج على أرض محافظتي المنيا وأسيوط، وتنفيذ الخطط الموضوعة من قبل البنك والحكومة المصرية في هذا الشأن .

من جانبه، أشاد محافظ قنا بالنتائج التي حققها برنامج تنمية الصعيد على أرض المحافظة منذ بداية تنفيذه، موجها الشكر إلى فريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وفريق البنك الدولي على كل الجهود التي قاموا بها لنجاح البرنامج على أرض قنا .

وأوضح محافظ قنا أن البرنامج عمل في 5 مجالات على أرض المحافظة وعلى رأسها البنية التحتية، والتكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية، وتنمية القدرات والبناء المؤسسي، مشيراً إلى أهمية الدور الكبير الذي ساهم فيه البرنامج لتنمية قدرات وتأهيل ورفع كفاءة جميع العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة .

وقال إن برنامج تنمية الصعيد ساهم في تنفيذ 1744 مشروعا بتكلفة بلغت حوالى 5.5 مليار جنيه، مؤكدا أن البرنامج يسعى لتطبيق اللامركزية في عمليات التخطيط والتنفيذ للمشروعات المنفذة والتي يراجعها البنك الدولي وفقاً لشروطه .

وأكد محافظ قنا أن المحافظة أصبح لديها فريق عمل من كوادر الإدارة المحلية مدربين ومؤهلين على أعلى مستوى وفقاً لخبرات البنك الدولي، لافتاً إلى أن محافظة قنا تعد من المحافظات الأولى في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بسبب الخبرات الكبيرة التي تم اكتسابها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما ساهم البرنامج في تخفيف نسبة الفقر والبطالة بالمحافظة .

بدوره، أكد محافظ سوهاج أن المحافظة نجحت في تحقيق إنجازات كثيرة عبر برنامج تنمية الصعيد بفضل التعاون وروح العمل الجماعي بين البنك الدولي وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية..موضحا أن البرنامج ساهم في تغيير وجه محافظة سوهاج في كافة القطاعات التي يعمل بها، خاصة الدعم المؤسسي وبناء القدرات بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير فرص العمل وتطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين حياة المواطنين عبر وجود أسواق ومواقف حضارية .

وأوضح محافظ سوهاج أن المحافظة أصبحت تتمتع بجهاز إداري محلي قوي وكان لذلك فضل كبير في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة مستمرة، كما أن برنامج تنمية الصعيد ساهم في تحسين حياة المواطنين في مختلف المراكز والقرى التي عمل بها خلال الفترة الماضية، وساهم في شعور المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة في العديد من المشروعات التي نفذها .

فيما قدم مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي، الشكر للبنك الدولي على تعاونه مع الوزارات المعنية، لتنفيذ البرنامج خلال الفترة الماضية مما ساهم في تحقيق العديد من النجاحات، وتنفيذ آلاف المشروعات التي ساهمت في تغيير شامل في كافة المجالات بمحافظتي سوهاج وقنا .

وأشاد الهلباوي بجهود المحافظين ودعم القيادة السياسية ورئيس الوزراء في دعم التغيرات التي حدثت في الإدارة المحلية بالمحافظات المستهدفة، بهدف تنمية الاقتصاد المحلى من خلال تنفيذ منظومة لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية ومنظومة التخطيط المحلي المتكامل، ودعم القدرة التنافسية وتحسين جودة البنية التحتية وتطوير الإدارة المحلية.

وأوضح أنه بعد النجاحات التي حققها البرنامج على أرض المحافظتين تم إدراجه بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة"، التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.

وأضاف الهلباوي أن البرنامج يمثل نموذجاً للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة من خلال تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة المعنية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات في إطار من اللامركزية المالية والإدارية .

من جانبها، قدمت المدير القطري بالبنك الدولي مارينا ويس الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظين على الدعم الذي يقدموه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمجهود الذي يقوم به المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة في متابعة المشروعات على أرض المحافظتين، والتي ساهمت في الإسراع من تنفيذ الخطط وفق الأهداف الموضوعة للبرنامج، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في دعم عملية التنمية بمحافظات صعيد مصر.

وأضافت مارينا ويس أن برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج يعد نموذج نجاح يتابعه البنك بصورة مستمرة على أرض المحافظتين، كما أشارت إلى التقدم غير المسبوق من البرنامج خلال الفترة السابقة خاصة في مجالات دعم تنافسية التكتلات الاقتصادية، وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين، في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلي .

من جانبه، أكد الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي على تقدير البنك لما حققه برنامج تنمية الصعيد في مجال بناء القدرات والتطوير المؤسسي والذي يسير بصورة جيدة على مستوى المحافظتين، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الخاصة بالبنية التحتية والتي تسير بشكل جيد جداً خلال الفترة الماضية .

وقال ندا إن البرنامج شهد تحقيق تطور ملحوظ على مستوى محور الاعتبارات البيئية والصحة والسلامة المهنية والاعتبارات الاجتماعية أثناء تنفيذ المشروعات .

وعرض وفد البنك الدولي لنتائج الزيارات التي قاموا بها خلال الأسبوعين الماضيين بمحافظتي قنا وسوهاج في عدد من المراكز التكنولوجية لخدمة المستثمرين والمواطنين، والاطلاع على ما شهدته هذه المراكز والذي تضمن ميكنة وتوحيد وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التجهيز والتأثيث لهذه المراكز ورفع قدرات فرق العمل، وكذا زيارة المشروعات الجاري تنفيذها لترفيق المناطق الصناعية في قفط بقنا وغرب طهطا بسوهاج، ومشروعات البنية الأساسية في مجال الصرف الصحي التي ينفذها البرنامج .

وخلال اللقاء، أشاد وفد البنك الدولي بالتقدم الكبير الذي يشهده البرنامج في تنفيذ المشروعات والالتزام بإجراءات تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية أثناء التنفيذ، كما أشادوا بتدخلات البرنامج في دعم التكتلات الاقتصادية وزيادة ربحية العاملين بها، والمردود الكبير لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية على زيادة الاستثمارات الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا، ومساهمة حزمة مشروعات البرنامج خلال السنوات الخمس الماضية في تخفيض معدلات البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة وتحويل المحافظات لمناطق جذب.

كما أشاد ممثلو البنك الدولي بالإجراءات التي يجري تنفيذها لتنفيذ تكليف رئيس الجمهورية المتعلق بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاطلاع على إنجازات خطة التدريب المتعلقة بتعميم الممارسات والتي شملت قيادات وكوادر الإدارة المحلية في محافظات صعيد مصر ومراكز "حياة كريمة"، مؤكدين على دعم البنك للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعتبر برنامجا متكاملا لتنمية وتطوير الريف المصري .

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق عَلِي استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لاستكمال مجالات التعاون في الملفات المشتركة الحالية، فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لضمان استكمال الأعمال بالجودة المطلوبة، لاسيما الخاصة بمكون التنمية الصناعية وتنفيذ خطط التكتلات الاقتصادية، واستكمال الدعم الفني من البنك الدولي لتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج في مجالات تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية، بما يتسق مع الأهداف التنموية للبرنامج وبما يعود بالنفع على مواطني صعيد مصر.