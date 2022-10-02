بقوة 5 درجات.. زلزال يضرب شمال مرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل، التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأحد، هزة أرضية علي بعد 430 كيلومتر شمال مرسى مطروح جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط.

وبحسب بيان اليوم الأحد، جاءت تفاصيل وبيانات الهزة الأرضية على النحو التالي :

وقت الحدوث : 06.03.50 صباحا بالتوقيت المحلي.

القوة : 5.26 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 35.05 شمالا

خط الطول : 25.93 شرقا

العمق: 704 كم

وأضاف البيان، أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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