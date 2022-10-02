وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى دراو المركزي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، يرافقه محافظ أسوان أشرف عطية، مشروع إنشاء مستشفى دراو المركزي الجديد، بمحافظة أسوان، لمتابعة معدلات الإنجاز في أعمال التطوير، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، إن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالمرحلة الأولى من أعمال التطوير، والتي بلغ معدل الإنجاز بها 87%، مضيفا أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي للمستشفى، والذي يبلغ مساحته 8884 مترا مربعا، ويتكون من مبنى رئيسي، يضم 4 طوابق، بسعة 114 سريرا، تشمل أسرة (العناية المركزة، الإقامة الداخلية، غسيل كلوي، حضانات الأطفال المبتسرين، غرف العمليات الجراحية).

وتابع أن الوزير وجه بسرعة الانتهاء من المشروع في أقرب وقت، لتحقيق أكبر تغطية صحية للمناطق المجاورة، حيث يعد المستشفى من المنشآت الطبية الهامة التي يتم تطويرها واستحداثها، وفقا لمعايير البناء الذكية والجودة العالمية، التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح أن الوزير استكمل جولته التفقدية بزيارة مستشفى دراو القديم، بسعة 120 سريرا، حيث تفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ، والنساء، والأسنان)، كما تفقد وحدة العناية المركزة، وغرف العمليات، إلى جانب وحدة الغسيل الكلوي، التي وجه برفع كفاءتها، وزيادة طاقتها الاستيعابية، لضمان استمرار حصول كل مريض على خدمة لائقة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزير اطمأن على الحالة الصحية للمرضى المترددين على المستشفى، للتأكد من حصولهم على أفضل خدمة طبية، كما تأكد من توافر القوى البشرية، بجميع التخصصات الطبية على مدار الـ 24 ساعة.

كان وزير الصحة والسكان، قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان، شملت (مستشفى كوم أمبو المركزي، مركز تنمية أسرة كوم أمبو، وحدة طب أسرة الجعافرة، ووحدة طب أسرة أبو الريش القبلي).

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