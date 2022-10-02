شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الجيزة تتزين لاستقبال طلابها فى العام الدراسي الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إدارات بعض المدارس فى محافظة الجيزة، اليوم الأحد، على استقبال طلابها بالهدايا وتوزيع البالونات؛ لخلق أجواء مبهجة للطلاب وتشجيعهم وجذبهم إلى المدرسة، والاحتفال بأول أيام العام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك فى إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحقيق عام دراسى منضبط.

وانتظمت الدراسة اليوم الأحد، في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والثانوي العام والفني على مستوى جميع مدارس محافظة الجيزة، وارتسمت الفرحة على وجوه الطلاب ببدء الدراسة، وسط استعدادات مكثفة من المدارس والإدارات التعليمية، لتزيين المدارس وتجهيزها لاستقبال الطلاب، وفقا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة اتخذت العديد من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة الكثافات الطلابية بالمدارس والتى جاء على رأسها موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تخصيص 38 قطعة أرض ولاية الإصلاح الزراعى، بإجمالى مساحة 159 الف م2 بأحياء الطالبية والهرم وبولاق الدكرور لإنشاء 44 مدرسة عليها خلال عامين لتفتيت الكثافات الطلابية بتلك المناطق الساخنة، وذلك في إطار خطة الدولة للعمل نحو توفير قطع أراضي لإنشاء مدارس جديدة للنهوض بالمنظومة التعليمية بالإضافة إلى دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 235 مليون جنيه، تضم 562 فصلا دراسياً مما سيساهم بشكل ملحوظ في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول.

وطالب محافظ الجيزة، مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس خلال اليوم الدراسي للتعامل الفورى مع أي معوقات والتأكد من توافر كافه عناصر السلامة والأمان للطلاب بالتعاون مع المراكز والاحياء والجهات المعنية، مشددا على ضرورة التنسيق مع المدارس والتأكيد عليهم فى التخفيف من المتطلبات الدراسية من الأدوات والمستلزمات المكتبية وغيرها (السبلايز) لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية والتأكيد على قيام المعلمين بالدور المطلوب منهم علي أكمل وجه ومتابعة تنظيم مجموعات التقوية المدرسية لمواجهه سناتر ومراكز الدروس الخصوصية لما لها من تأثير ضار على العملية التعليمية.

كما أكد المحافظ، على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم خاصة ببعض المدارس الواقعة بنطاق شارع الهرم وما يشهده من أعمال غلق لتنفيذ الخط الرابع من المشروع لمترو الأنفاق وما يستوجب عبور الطلبة في حرم آمن مع التأكيد علي التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس حرصآ علي السلامة العامة للطلاب.



تواجد الطلاب بالفصل الدراسى



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