شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر الزراعية.. الموالح فى المقدمة بمليون و630 ألف طن ثم البطاطس والعنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالى صادرات مصر الزراعية حوالي 4 ملايين و700 ألف و732 طنا من المنتجات الزراعية فى الفترة من أول يناير وحتى منتصف سبتمبر الماضى.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.

2- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 630 ألفا و468 طنا.

3- تم تصدير 843 ألفا و632 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

4- تم تصدير 312 ألفا و415 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 146 ألفا و319 طنا، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 121 ألفا و 373 طنا.

5- احتلت البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 68 ألفا و784 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السابع بإجمالي 35 ألفا و38 طنا، يليها في المركز الثامن الرمان بإجمالي 32 ألفا و612 طنا.

9- حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 28 ألفا و800 طن، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 23 ألفا و827 طنا، وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و425 طنا.

10- البطيخ على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9021 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 7342 طنا.