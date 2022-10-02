3 فيديوهات.. وزارة الدفاع تحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع، عبر موقع "يوتيوب"، اليوم السبت، مجموعة بروموهات احتفالا بذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وتمثل حرب أكتوبر المجيدة الانتصار الأعظم في تاريخ مصر، لأنها لم تكن مجرد حرب عابرة فى تاريخ العسكرية المصرية المليئة والحافلة بالبطولات، بل كانت حدثا فريدا من نوعه أثار العالم أجمع، فقد شهد يوم السادس من أكتوبر أكبر الانتصارات المصرية والعربية، فقد تمكن المصريون حينها من عبور قناة السويس، أكبر مانع مائي فى العالم، وتحطيم دفاعات خط بارليف الحصينة، وتلّقى العدو ضربة قاسية تحطمت فيها أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

وكانت حرب أكتوبر حدثا فريدا بلا شك وأظهرت شجاعة وبسالة الجندي المصري، ومدى ارتفاع مستوى نوعيته وقدرته على استيعاب واستخدام الأسلحة الحديثة والمعقدة بما فيها الأسلحة الإليكترونية.

البرومو الأول:

الثاني:

الثالث:

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