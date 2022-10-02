متحدث التعليم: الوزير أكد على تعامل المعلمين مع فكرة التغيرات المناخية

القاهرة - سامية سيد - قال شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن اليوم الدراسى كان مبشرا والأمور مرت بشكل جميل، موضحا أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ركز على جلب التكنولوجيا فى العملية التعليمية، حيث وقف الوزير داخل الفصل لمشاهدة شرح المعلم.

وأضاف شادى زلطة خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" على "القناة الأولى المصرية"، أن الوزير ركز على تطبيق يوم الأنشطة، حيث كان حريصا على التعرف على التجهيزات داخل المدارس، كما عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم اجتماعا مع وكلاء الوزراء وأعطى لهم توجيهات بعدم السماح لأى مشكلة تعيق العملية التعليمية.

وأكد، الوزير على التركيز على تعامل المعلمين مع فكرة التغيرات المناخية وإدخالها فى اليوم الدراسى، مشيرا إلى أنه يوجد تقييم شامل للمدرسة وأولياء الأمور، كما يرسل المعلم لأولياء الأمور للاستفسار منهم عن نقاط التميز والضعف لدى الطالب.

وأوضح أن الوزير شدد على التدريس بأداء مختلف عن الأعوام الماضية، بحيث يكون هناك إبداع فى الإلقاء وتوصيل المعلومة.