شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية بمحيط المدارس لخلق أجواء آمنة للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعزز الشرطة من تواجدها، بمحيط المدارس اليوم الأحد، حيث وضعت الأجهزة الأمنية خططا تعتمد على الانتشار الشرطي بمحيط مجمعات المدارس، والدفع بالشرطة النسائية بمحيط مدارس البنات.

وتحرص الداخلية على الدفع برجال المرور في الطرق والشوارع المؤدية للمداس لمنع أية تكدسات مرورية، فضلا عن التواجد الشرطي المكثف بمحطات مترو الأنفاق، والتنسيق بين مأمور كل مركز وقسم وإدارة المدارس.

وبدأ العام الدراسي الجديد من 1 أكتوبر حتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات، وفيما يلى أهم المعلومات عن العام الدراسى الجديد:

- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوعا دراسيا.

- بدأ الفصل الدراسي الأول في 1 أكتوبر 2022 وينتهي الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا.

- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.