شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الأقصر الدولى يستقبل أولى الرحلات القادمة من باريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت في مطار الأقصر الدولى، اليوم السبت، أولى رحلات خطوط Transavia France القادمة من باريس، وذلك في إطار جهود الدولة ووزارة الطيران المدني لتنشيط حركة الطيران وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفة بين جمهورية مصر العربية وباقي دول العالم.

واستقبلت سلطات مطار الأقصر الدولي، الطائرة بالجسر المائى تعبيراً على سعادة المطار بوصول الرحلة للمرة الأولى، حيث قامت إدارة المطار بالترحيب بهم فور دخولهم صالة الوصول بتقديم الورود والهدايا التذكارية، ومن المقرر وصول رحلة أسبوعيا طوال الفترة القادمة.