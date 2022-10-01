شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: نهدف لتعزيز ثقافة العمل المجتمعي التطوعي بين طلاب المدارس والجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت ندا خضر، رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة، بمؤسسة حياة كريمة، على توقيع المؤسسة بروتكول مع وزارت التربية والتعليم والعليم العالي، فيما يتعلق بتشجيع ثقافة العمل التطوعي، موضحة أن الهدف تعزيز ونشر ثقافة العمل المجتمعي التطوعي بين الطلاب وتأهيلهم على ذلك.

وقالت خضر، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء DMC"، في إطار دور مؤسسة حياة كريمة للمساهمة في توعية شباب الجامعات والمدارس، لأهمية دورهم في العمل المجتمعي والتنموي عبر حياة كريمة، قررنا إطلاق ندوات تعريفية بالجامعات والمدارس لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قري ومراكز الجمهورية هذا بجانب منحهم فرصة للتطوع و المشاركة في المشروع القومي حياة كريمة.

وأضافت، سيتم تدريب كوادر من وزارة التربية والتعليم، على محتوى سيتم وضعه بالتعاون بين الوزارة والمؤسسة لنشر في المدارس بأنحاء الجمهورية لنشر ثقافة العمل التطوعي.