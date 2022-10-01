شكرا لقرائتكم خبر عن "التصديرى للملابس": مصر قادرة على زيادة صادرات المنسوجات لـ 12 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إنه تم تقديم خطة لتطوير قطاع صناعة المنسوجات والمفروشات إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، حيث إن مصر تملك إمكانيات زيادة القدرة التصديرية في هذا المجال.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر قادرة على زيادة صادرات المنسوجات والغزل والمفروشات إلى 12 مليار دولار بدلا من 3.2 مليار دولار، خلال 3 سنوات فقط.

وأكدت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هذا يحتاج دعم المصنعين وتقليل أسعار الفائدة إلى 5 % كحد أقصى، إلى جانب إتاحة مصانع جديدة مرفقة بحق انتفاع على 30 عاما.

واستطرد أن المصانع المصدرة للمنسوجات 263 مصنعا وهذا رقم هزيل، لافتة إلى أن هناك إقبال وبحث عن المنتج المصري ولكن بطلب تخفيض السعر 30 %.

وأردفت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، نأمل أن تكون نهضة صناعية في مجال المنسوجات والملابس ودعوة كبار الصناع في العالم، موضحة أن مصر تصدر ملابس بـ 2.4 مليار دولار.

وأكدت أن تونس تصدر منسوجات بأكثر من 12 مليار دولار، ولكنها استنفذت الطاقة والاتحاد الأوروبي بات يلجأ للمنتج المصري ليحل محل التونسي.

وأشارت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إلى أن المنتج الذي يعاد تدويره تكلفته أكبر من المنتج العادي، ولكن التدوير يقضي على فاقد المياه والغاز والكيماويات.

وأكملت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن أمريكا حصلت على سلالة القطن العزيزي من مصر بعد اتفاقية السلام وبات يغزو العالم حاليا.

وأضافت أن زراعة القطن في السودان تكون تكلفته أقل بالري الحديث والجمع الآلي بدل اليدوي، لافتة إلى من المستهدف زراعة 1.5 مليون فدان قطن بالاعتماد على تكنولوجيا الري الحديث.

واختتمت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صناعة المنسوجات تحتاج تحفيز وتمويل، مؤكدة أن هناك مستثمرين أبدوا رغبتهم للاستثمار في مصر وزيادة الواردات من مصر.