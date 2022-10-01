مستشار السيسي: الزيادة السكانية تشكل عبئا ثقيلا على الدولة ولابد من التنظيم للمواجهة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الزيادة السكانية تشكل عبئا ثقيلا على الدولة ولابد من التنظيم للمواجهة.

وقال تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إن العبء الأكبر هو تكرار الحمل والذي يقع على الأسرة ويؤدي إلى عدم الاهتمام بالأطفال، مبينا أن الشكل السكاني في مصر هرمي، ومتوسط المواليد في مصر 2.5 مليون نسمة سنويا.

وأضاف أنه لابد من التخطيط بين الرجل والمرأة قبل الإنجاب لمواجهة الزيادة السكانية، كما أنه لابد من مساهمة الجمعيات الأهلية في التوعية بخطورة الزيادة السكانية.

وتطرق إلى أن نسب وفيات الأطفال انخفضت في الفترة الحالية خاصة بعد تطبيق منظومة التطعيمات الإجبارية للأطفال، مشيرا إلى أن المبادرات التي تقدمها الدولة ساهمت في تحسين الحالة الصحية للمواطنين.