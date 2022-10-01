التحالف الوطني يناقش دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للقضية السكانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر "الحوار الوطني حول منظمات العمل الأهلي والتصدي للقضية السكانية" بالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة؛ لنقل الحوار الوطني النطاق الجماهيري وفتح نقاش موسع في كافة الملفات التي تهم المواطن المصري، بالإضافة إلي مشكلة القضية السكانية وهي من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، إن إعلان الرئيس السيسي عام2022 عام المجتمع المدني هو تشريف وتكليف، موضحًا أن الرئيس السيسي أعلن هذا القرار بناء علي ما يقدمه منظمات المجتع المدني من إنجازات.

وأوضح - خلال كلمته في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة - أن المجتمع المدني في مصر مجتمع قوي، حيث أنه يقدم أكتر من 30% من الخدمات الصحية الموجودة في مصر، كما أنه ساعد علي رفع المعاناة عن كاهل الموطنين والأسر.

وأضاف أن عام 2022 شهدت أمور هامة منها إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهو مشروع ينتهج فكر توجه جديد للتعامل مع القضية السكانية، كما أنه يعمل علي 5 برامج وهم، تنمية المرأة اجتماعياً واقتصادياً، وتوفير خدمات تنمية الأسرة، والخطاب الديني والإعلامي المستنير، وإصدار حزمة من التشريعات والقوانين.

من جهتها، قالت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج إن الجميعة المصرية لتنظيم الأسرة من أهم الجمعيات التاريخية وقامت بإنشائها سيدة جليلة وهي الدكتورة عزيزة حسن، حيث أنها تعد جمعية أصيلة عمرها أكثر من 60 سنة، ولها أفرع علي مستوي الجمهورية ويجل أن ننعشها مرة أخري.

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